Platzverweis-Flut: Achtmal Rot bei Brasilien gegen USA

Von wegen „Freundschaftsspiel“: Bei der Partie zwischen den Fußballerinnen Brasiliens und den USA am Dienstagabend vor 55.744 Zuschauern in Fortaleza kochten die Emotionen derart hoch, dass am Ende insgesamt acht Platzverweise für die Gastgeberinnen zu Buche standen. Zwei Spielerinnen, Trainer Arthur Elias und drei Betreuer sahen in der zweiten Halbzeit die Rote Karte. Zwei weitere Spielerinnen bekamen von der spanischen Schiedsrichterin Paola Cebollada Lopez nach dem Abpfiff den Karton gezeigt.