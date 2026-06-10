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Platzverweis-Flut: Achtmal Rot bei Brasilien gegen USA

Platzverweis-Flut: Achtmal Rot bei Brasilien gegen USA

Beim Frauen-Länderspiel vor 55.744 Zuschauern in Fortaleza kochten die Emotionen hoch.
Es ging hoch her bei Brasilien gegen die USA
Es ging hoch her bei Brasilien gegen die USA
© picture-alliance/Sport Press Photo via ZUMA Press/SID/Thiago Juvencio
SID
Beim Frauen-Länderspiel vor 55.744 Zuschauern in Fortaleza kochten die Emotionen hoch.

Von wegen „Freundschaftsspiel“: Bei der Partie zwischen den Fußballerinnen Brasiliens und den USA am Dienstagabend vor 55.744 Zuschauern in Fortaleza kochten die Emotionen derart hoch, dass am Ende insgesamt acht Platzverweise für die Gastgeberinnen zu Buche standen. Zwei Spielerinnen, Trainer Arthur Elias und drei Betreuer sahen in der zweiten Halbzeit die Rote Karte. Zwei weitere Spielerinnen bekamen von der spanischen Schiedsrichterin Paola Cebollada Lopez nach dem Abpfiff den Karton gezeigt.

Fußball gespielt wurde zwischendurch übrigens auch. Ein Eigentor von Isabela Chagas (63.) entschied das Spiel zu Gunsten des Rekordweltmeisters aus den USA. Brasilien, Gastgeber der WM-Endrunde im kommenden Jahr, hatte am vergangen Sonntag das erste der beiden Testspiele gegen das US-Team 2:1 gewonnen.

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