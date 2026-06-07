Robin van Persie als Trainer entlassen!

Julius Schamburg 07.06.2026 • 22:01 Uhr Robin van Persie ist nicht mehr länger Trainer von Feyenoord Rotterdam.

Feyenoord Rotterdam hat sich von Robin van Persie getrennt. Das gab der niederländische Erstligist am Sonntagabend offiziell bekannt.

„Feyenoord wird die Saison 2026/2027 mit einem neuen Cheftrainer beginnen. Der Verein bedankt sich bei Robin van Persie für alles, was er während seiner Zeit als Cheftrainer geleistet hat“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Van Persie hatte den Trainerposten im Februar 2025 übernommen. Zuvor hatte er Heerenveen und die Jugendmannschaften von Feyenoord trainiert.

Für die Profis erreichte er in 58 Spielen Cheftrainer einen Schnitt von 1,71 Punkten. Die Meisterschaft verpasste der Verein in der abgelaufenen Spielzeit deutlich. Der Rückstand auf Meister PSV Eindhoven betrug zum Saisonende 19 Punkte.