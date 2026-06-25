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Wechsel-Hammer um Ex-Weltfußballerin

Wechsel-Hammer um Ex-Weltfußballerin

Die zweimalige Weltfußballerin hatte den FC Barcelona nach 14 jahren verlassen.
Abschied Richtung London: Alexia Putellas
Abschied Richtung London: Alexia Putellas
© AFP/SID/Jonathan Nackstrand
SID
Die zweimalige Weltfußballerin hatte den FC Barcelona nach 14 jahren verlassen.

Die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas wechselt zu den London City Lionesses in die englische Women’s Super League. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine dem Klub nahestehende Quelle. Die 32 Jahre alte Spanierin hatte den FC Barcelona nach 14 Saisons verlassen.

Putellas, die zuletzt zum vierten Mal mit Barca die Champions League gewann, hatte dem Vernehmen nach zwischen einem Wechsel in die USA (Boston) und nach England geschwankt und entschied sich nun für das Angebot aus London. Die Weltmeisterin von 2023 hatte eine neue Herausforderung gesucht, auch weil Barcelona angesichts der horrenden Schulden des Männer-Teams einen Sparkurs bei den Frauen fährt.

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