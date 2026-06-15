Spielmanipulation: Zwangsabstieg für tschechischen Pokalsieger

SID 15.06.2026 • 22:50 Uhr MFK Karvina feierte erst am 20. Mai den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Nun greift der Verband hart durch.

Der tschechische Fußballverband (FACR) hat wegen eines Spielmanipulationsskandals hart durchgegriffen und Pokalsieger MFK Karvina aus der ersten Liga verbannt. Der Klub aus dem östlichsten Winkel des Landes muss zudem 414.000 Euro Strafe zahlen.

Ob der Klub trotz der drakonischen Bestrafung in der Liga weiterhin an der letzten Qualifikationsrunde der Europa League teilnehmen darf, liegt im Ermessen der UEFA.

Die tschechische Polizei hatte Ende März Anklage erhoben gegen 32 Personen im Zuge der größten Spielmanipulationsrazzia in der Geschichte des Landes. Der Disziplinarverstoß wurde im Zusammenhang mit Abstiegsspielen begangen, das Urteil betrifft drei Spiele der höchsten Spielklasse im Jahr 2024.

Der tschechische Fußballverband verhängte zudem eine Geldstrafe von 125.000 Euro gegen den Bürgermeister von Karvina, Jan Wolf, wegen des Verdachts der Schiedsrichterbeeinflussung und sperrte ihn für zwölf Jahre. Fünf Spieler von Karvina wurden mit Sperren und Geldstrafen von bis zu 6000 Euro belegt.