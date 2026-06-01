Tod mit 33: Trauer um Ex-Nationalspieler

Vincent Wuttke 01.06.2026 • 19:12 Uhr Marios Ikonomou stirbt nach einer Tragödie mit nur 33 Jahren. Er war einst griechischer Nationalspieler.

Im griechischen und im italienischen Fußball herrscht große Trauer um Marios Ikonomou. Der ehemalige Verteidiger ist mit 33 Jahren nach einem tragischen Unfall gestorben. Das verkündete sein Heimatverein PAS Giannina in einer Mitteilung.

Demnach ist Ikonomou am 23. Mai in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen und erlag nun seinen schweren Kopfverletzungen. Der Ex-Profi prallte mit seinem Motorrad in seiner Heimatstadt Giannina mit einem Auto zusammen und befand sich seitdem auf der Intensivstation.

Ex-Nationalspieler stirbt nach Unfall

Ikonomou galt einst als große Hoffnung im griechischen Fußball. Am 24. März 2016 feierte der Abwehrmann unter Nationaltrainer Michael Skibbe im Alter von 23 Jahren sein Debüt in der Landesauswahl. Fünf weitere Spiele folgten.

Auch in Italien machte sich der Grieche einen Namen. Zwischen 2013 und 2019 stand der junge Mann für Cagliari, Bologna, SPAL Ferrara, Bari und Sampdoria Genua unter Vertrag. Auch für große Vereine wie Kopenhagen oder AEK Athen lief Ikonomou bis zu seinem Karriereende 2024 auf.

In einer Erklärung seines Heimatvereins PAS Giannina hieß es: „Heute trauert die Familie von PAS Giannina. Marios Ikonomou, ein junger Mann, der sich die Liebe und den Respekt von uns allen verdient hatte, hat uns viel zu früh verlassen. Wir haben gemeinsam Momente der Freude, des Einsatzes und des Kampfes erlebt.“