Uzun-Gala lässt Türkei vor WM träumen

Jungstar Can Uzun hat im Endspurt auf die Fußball-WM sein erstes Tor im Nationaltrikot erzielt und die Türkei zu einem lockeren Sieg geführt. Im Test gegen Nordmazedonien gewannen die Türken am Montag 4:0 (2:0), Eintracht Frankfurts Uzun gehörte zu den auffälligsten Akteuren.
Uzun-Gala lässt Türkei träumen
Schon wenige Sekunden nach Anpfiff traf der 20-Jährige die Latte, wenig später brachte Orkun Kökcü (2.) die Gastgeber dann in Führung. In der 16. Minute legte Uzun selbst nach, in seinem fünften Einsatz für die A-Nationalmannschaft war es der erste Treffer – die erste Vorlage sollte auch noch gelingen, zum 3:0 durch Deniz Gül (53.) lieferte Uzun die Flanke. Baris Yilmaz (70.) traf später zum Endstand.
Neben Uzun standen auch die Bundesligaprofis Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) und Salih Özcan (Borussia Dortmund) in der Startelf. Starspieler Arda Güler von Real Madrid wurde erst nach 62 Minuten eingewechselt.
Uzun trifft erstmals für die Türkei
Am kommenden Sonntag steht für die Türkei die WM-Generalprobe gegen Venezuela an. Das Team von Vincenzo Montella steigt dann mit dem Gruppenspiel gegen Australien (14. Juni) ins Turnier ein, weitere Vorrundengegner sind Paraguay und Co-Gastgeber USA. Die Teilnahme ist etwas Besonderes für das Land: Erst zweimal, 1954 und 2002, schaffte es die Türkei zu einer Endrunde.
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