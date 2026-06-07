Ödegaard rettet Norwegen - Haaland ohne Treffer

SID 07.06.2026 • 23:07 Uhr Martin Ödegaard verhindert bei der WM-Generalprobe eine Niederlage. Auch Erling Haaland steht in der Startelf. Der Stürmerstar bleibt aber ohne Treffer.

Dank Kapitän Martin Ödegaard hat Norwegen bei der Generalprobe für die Fußball-WM eine Niederlage verhindert.

In New Jersey kam das Team von Trainer Stale Solbakken gegen Marokko zu einem 1:1 (0:1), nach der Führung der Nordafrikaner durch Brahim Diaz vom spanischen Topklub Real Madrid (8.) glich Ödegaard aus (75.).

Haaland zurück in der Startelf

Torjäger Erling Haaland (Manchester City) und Ödegaard vom englischen Meister FC Arsenal waren zuletzt im Länderspiel gegen den Nachbarn Schweden (3:1) noch geschont worden, diesmal standen die Stars in der Startelf.

Auch Julian Ryerson von Borussia Dortmund durfte von Beginn an ran, Antonio Nusa (RB Leipzig) wurde eingewechselt.

Marokkos Trainer Mohamed Ouahbi wechselte im Laufe der 90 Minuten alle Feldspieler aus, Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) und Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt) kamen Mitte der zweiten Hälfte aufs Feld.