WM-Sperre droht: Leão fliegt nach Tätlichkeit vom Platz

SID 06.06.2026 • 21:55 Uhr Für das letzte Vorbereitungsspiel vor der WM am Mittwoch gegen Nigeria ist Leão definitiv gesperrt. Und bei der WM?

Rafael Leão ist wegen einer Tätlichkeit im Testspiel der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Chile (2:1) vom Platz geflogen. Der Flügelspieler der AC Mailand sah kurz vor der Pause die Rote Karte, weil er seinen Gegenspieler Ivan Morales in einer Rudelbildung mehrfach geschubst und anschließend per Schlag ins Gesicht zu Boden gebracht hatte. Dem 26-Jährigen droht nun sogar eine Sperre bei der Fußball-WM.

Bei Sperren wegen eines groben Foulspiels oder einer Tätlichkeit kann die Sperre über Test- und Freundschaftsspiele hinaus auch auf offizielle Wettbewerbsspiele ausgedehnt werden. In Leãos Fall wäre das die WM. Über das Strafmaß wird die FIFA-Disziplinarkommission, die einen großen Ermessensspielraum hat, entscheiden.

Für das letzte WM-Vorbereitungsspiel am Mittwoch gegen Nigeria ist Leão jedoch definitiv gesperrt. Auch sein Gegenspieler sah vom italienischen Schiedsrichter Luca Zufferli nach der Rangelei die Rote Karte.

Der WM-Mitfavorit, bei dem Cristiano Ronaldo in der Startelf stand, war hoch überlegen, scheiterte jedoch immer wieder am starken chilenischen Schlussmann Lawrence Vigouroux von Swansea City. Leão hatte vor seinem Platzverweis die beste Gelegenheit der Portugiesen, schoss aber an den Pfosten (9.).

Nach der Pause erzielten Goncalo Guedes von Real Sociedad (58.) und Manchester Uniteds Mittelfeldregisseur Bruno Fernandes (75.) die Treffer für Portugal, für Chile traf Lucas Cepeda vom FC Elche zum Anschluss (90.+2).