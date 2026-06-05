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Besondere Ehre für Lamine Yamal

Besondere Ehre für Yamal

Lamie Yamal wird in Spanien zum Spieler der Saison gekürt. Der 18-Jährige folgt auf einen Teamkollegen.
Lamine Yamal laboriert kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft 2026 noch an einer Oberschenkelverletzung. Teamkollege Dani Olmo gibt bezüglich der Genesung seines Teamkollegen jedoch Entwarnung.
SID
Lamie Yamal wird in Spanien zum Spieler der Saison gekürt. Der 18-Jährige folgt auf einen Teamkollegen.

Jungstar Lamine Yamal vom spanischen Fußballmeister FC Barcelona ist am Freitag von La Liga zum besten Spieler der abgelaufenen Saison gekürt worden. In der vergangenen Spielzeit trug der 18-Jährige mit 16 Toren und elf Vorlagen in 28 Ligaspielen zum Gewinn der Meisterschaft bei.

Der Flügelspieler tritt die Nachfolge seines brasilianischen Teamkollegen Raphinha an. Bereits am Mittwoch erhielt Barcelonas deutscher Chefcoach Hansi Flick die Auszeichnung als „Trainer des Jahres“.

Yamal von Verletzungen mehrfach ausgebremst

Yamal hatte aufgrund von Leistenproblemen einen Großteil der Hinrunde verpasst und fiel seit April erneut wegen einer Muskelverletzung am Oberschenkel aus. Trotz der Verletzungsprobleme nominierte Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente das Ausnahmetalent für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada.

Am Mittwoch stellte er Yamal einen Einsatz in Spaniens Auftaktspiel gegen Kap Verde in Aussicht: „Vielleicht reicht es für ein paar Minuten.“

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