Neuer Tiefpunkt für Traditionsklub

SID 30.06.2026 • 17:30 Uhr Girondins Bordeaux kämpft mit einer hohen Verschuldung.

30 Jahre nach dem verlorenem UEFA-Cup-Finale gegen Bayern München ist der inzwischen nur noch viertklassige Traditionsklub Girondins Bordeaux wegen mangelnder Zahlungsfähigkeit von allen nationalen Fußball-Wettbewerben in Frankreich ausgeschlossen worden.

Diese Entscheidung der Finanzaufsicht des französischen Fußballs (DNCG) bestätigte der Klub am Dienstag. Zugleich kündigten die hochverschuldeten Südfranzosen, die derzeit mit einem britischen Investor Übernahmeverhandlungen führen, Einspruch gegen den DNCG-Beschluss an.

Die landesweite Spielsperre aufgrund eines Haushaltslochs von neun Millionen Euro bedeutet einen neuen Tiefpunkt in der einst glänzenden Vereinsgeschichte des sechsmaligen Meisters.

FIFA verhängte Transfersperre gegen Bordeaux

Nach dem Absturz in die Ligue 2 vor vier Jahren sorgte 2024 der Zwangsabstieg des früheren Champions-League-Teilnehmers in die National einmal mehr für Negativschlagzeilen.