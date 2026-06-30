30 Jahre nach dem verlorenem UEFA-Cup-Finale gegen Bayern München ist der inzwischen nur noch viertklassige Traditionsklub Girondins Bordeaux wegen mangelnder Zahlungsfähigkeit von allen nationalen Fußball-Wettbewerben in Frankreich ausgeschlossen worden.
Neuer Tiefpunkt für Traditionsklub
Diese Entscheidung der Finanzaufsicht des französischen Fußballs (DNCG) bestätigte der Klub am Dienstag. Zugleich kündigten die hochverschuldeten Südfranzosen, die derzeit mit einem britischen Investor Übernahmeverhandlungen führen, Einspruch gegen den DNCG-Beschluss an.
Die landesweite Spielsperre aufgrund eines Haushaltslochs von neun Millionen Euro bedeutet einen neuen Tiefpunkt in der einst glänzenden Vereinsgeschichte des sechsmaligen Meisters.
FIFA verhängte Transfersperre gegen Bordeaux
Nach dem Absturz in die Ligue 2 vor vier Jahren sorgte 2024 der Zwangsabstieg des früheren Champions-League-Teilnehmers in die National einmal mehr für Negativschlagzeilen.
Erst im zurückliegenden Frühjahr hatte der Weltverband FIFA ebenfalls aus finanziellen Gründen gegen den ehemaligen Verein von Weltmeistern wie Zinedine Zidane, Didier Deschamps und Bixente Lizarazu oder deutschen Legionären wie Klaus Allofs und Dieter Müller eine Transfersperre verhängt.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach