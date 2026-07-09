Neuer Job für Ex-Bundesliga-Torschützenkönig

SID 09.07.2026 • 08:15 Uhr Der Ex-Torschützenkönig der Bundesliga, Jörn Andersen, wird in dem von einem Bürgerkrieg erschütterten Myanmar Nationalcoach.

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Jörn Andersen setzt seine „Asientour“ fort und übernimmt als Trainer die Nationalmannschaft von Myanmar. Das gab der dortige Fußballverband bekannt. Andersen erhält bei den „Löwen“ einen Zweijahresvertrag.

„Ich freue mich sehr, in Myanmar zu sein“, sagte der 63 Jahre alte Norweger und versprach: „Ich werde daran arbeiten, die Spieler Myanmars weiterzuentwickeln, und strebe danach, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.“

Andersen trainierte bereits andere Teams

Der einstige Frankfurter Profi Andersen war zuvor bereits für die Nationalteams aus Nordkorea (2016–2018) und Hongkong (2021–2024) tätig. Myanmar wird seit einem Militärputsch im Februar 2021 von einem Bürgerkrieg erschüttert.