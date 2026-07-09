Neuer Job für Ex-Bundesliga-Torschützenkönig

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Jörn Andersen setzt seine „Asientour“ fort und übernimmt als Trainer die Nationalmannschaft von Myanmar. Das gab der dortige Fußballverband bekannt. Andersen erhält bei den „Löwen“ einen Zweijahresvertrag.
Neuer Job für Ex-Bundesliga-Torjäger
Der Ex-Torschützenkönig der Bundesliga, Jörn Andersen, wird in dem von einem Bürgerkrieg erschütterten Myanmar Nationalcoach.
Andersen trainierte in der Vergangenheit unter anderem Hongkong
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„Ich freue mich sehr, in Myanmar zu sein“, sagte der 63 Jahre alte Norweger und versprach: „Ich werde daran arbeiten, die Spieler Myanmars weiterzuentwickeln, und strebe danach, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.“
Andersen trainierte bereits andere Teams
Der einstige Frankfurter Profi Andersen war zuvor bereits für die Nationalteams aus Nordkorea (2016–2018) und Hongkong (2021–2024) tätig. Myanmar wird seit einem Militärputsch im Februar 2021 von einem Bürgerkrieg erschüttert.
Die Nationalmannschaft ist die Nummer 158 der FIFA-Weltrangliste, zuletzt wurde sie auch von den Deutschen Antoine Hey und Michael Feichtenbeiner betreut.