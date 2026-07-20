Bericht: Guardiola-Hammer bahnt sich an

Conrad Fröhlich 20.07.2026 • 17:21 Uhr Der italienische Fußballverband soll um die Dienste von Pep Guardiola buhlen. Einem Bericht aus Italien zufolge, soll es bereits intensive Gespräche gegeben haben.

Pep Guardiola als Nationaltrainer Italiens? Dieses Szenario wird wohl immer realistischer. Wie Sky Sport Italia berichtet, haben sich Paolo Maldini, zuletzt Technischer Direktor der Azzurri, und Berater Leonardo über Tage mit Guardiola in Barcelona getroffen.

Italiens Funktionäre sollen sich dabei höchst intensiv darum bemüht haben, Guardiola von einem Engagement als italienischem Nationaltrainer zu überzeugen. Über das gesamte Wochenende habe man sich ausgetauscht. Eine Tendenz ließ der Bericht offen.

Sollte Guardiola wenige Wochen nach seinem Abschied aus England nicht verfügbar sein, müsste der italienische Verband eine andere Lösung suchen. Roberto Mancini, der Italien 2021 zum EM-Titel geführt hatte, und Andrea Pirlo gelten als weitere Kandidaten.

Italien sucht nach der erneut verpassten WM-Teilnahme nach einem neuen Trainer. Infolge der schmerzhaften Pleite gegen Bosnien-Herzegowina erklärten sowohl Verbandspräsident Gabriele Gravina und Sportdirektor Gianluigi Buffon als auch Chefcoach Gennaro Gattuso ihre Rücktritte, um Platz für einen Neuanfang zu machen.

Rückkehr? Guardiola lässt Hintertürchen offen

Guardiola ist nach seinem Abschied bei Manchester City vereins- und arbeitslos. Der 55-Jährige wurde von den Skyblues tränenreich verabschiedet und kündigte in einem Interview mit der Kryptowährungsbörse OKX an, „eine kleine Pause zu machen“, ließ sich dabei jedoch ein Hintertürchen offen: „Danach werden wir sehen: Wenn ich es vermisse und jemand mich will, komme ich zurück. Andernfalls mache ich weiter.“

Wie lange Guardiolas Auszeit sein soll, ließ der Spanier stets offen – was auch den Funktionären des viermaligen Weltmeisters wohl nicht entging.