Brasiliens WM-Ikone Parreira verlässt Intensivstation

SID 27.07.2026 • 22:03 Uhr Nach einer Lungenentzündung Mitte Juni hat sich der Zustand des 83-Jährigen gebessert.

Brasiliens WM-Ikone Carlos Alberto Parreira (83) ist nach seiner Lungenentzündung von der Intensivstation verlegt worden. Der frühere Weltmeister-Coach zeige eine „klinische Verbesserung seines Allgemeinzustands“, teilte das behandelnde Krankenhaus in Rio de Janeiro am Montag mit.

Parreira sei demnach wach und kooperativ, auch seine Nierenfunktion habe sich stabilisiert. Er wurde daher auf eine Überwachungsstation verlegt, Mitte Juni war Parreira in der Klinik eingeliefert worden. Ende Juni wurde er operiert, nachdem sich sein Zustand verschlechtert hatte und er an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden musste.