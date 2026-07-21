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Curacaos Verbandspräsident an Krebs erkrankt

Verbandspräsident an Krebs erkrankt

Gilbert Martina tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Unter ihm gelang erstmals die Qualifikation für die WM-Endrunde.
Die deutsche Nationalmannschaft feiert einen WM-Auftakt nach Maß und spielt sich zeitweise in einen Rausch.
SID
Gilbert Martina tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Unter ihm gelang erstmals die Qualifikation für die WM-Endrunde.

Gilbert Martina ist aus gesundheitlichen Gründen als Präsident des Fußballverbands von Curacao zurückgetreten.

Wie der Verband am Dienstag mitteilte, wurde bei Martina Prostatakrebs im Frühstadium diagnostiziert. Unter seiner Präsidentschaft hatte sich die Karibikinsel erstmals für eine WM-Endrunde qualifiziert.

Das erste WM-Spiel der Geschichte verlor Curacao mit 1:7 gegen Deutschland. Anschließend holte die Mannschaft von Trainer Dick Advocaat beim 0:0 gegen Ecuador den ersten Punkt.

Nach dem 0:2 gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) schied das kleinste Teilnehmerland der Historie aber bereits nach der Vorrunde aus.

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