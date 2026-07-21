Curacaos Verbandspräsident an Krebs erkrankt

SID 21.07.2026 • 23:52 Uhr Gilbert Martina tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Unter ihm gelang erstmals die Qualifikation für die WM-Endrunde.

Gilbert Martina ist aus gesundheitlichen Gründen als Präsident des Fußballverbands von Curacao zurückgetreten.

Wie der Verband am Dienstag mitteilte, wurde bei Martina Prostatakrebs im Frühstadium diagnostiziert. Unter seiner Präsidentschaft hatte sich die Karibikinsel erstmals für eine WM-Endrunde qualifiziert.

Das erste WM-Spiel der Geschichte verlor Curacao mit 1:7 gegen Deutschland. Anschließend holte die Mannschaft von Trainer Dick Advocaat beim 0:0 gegen Ecuador den ersten Punkt.