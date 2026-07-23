Del Bosque: Spaniens Trainerqualität wichtiger Faktor

SID 23.07.2026 • 07:52 Uhr Vincente del Bosque, Weltmeister-Trainer von 2010, würdigt seinen Nachfolger.

Vicente del Bosque sieht die Trainerqualität Spaniens als wichtigen Faktor auf dem Weg zum zweiten WM-Triumph. „Spaniens Fußball ist in dem Maße gewachsen, wie es großartige Trainer hervorgebracht hat“, sagte der Weltmeistercoach von 2010 dem Kicker: „Neulich habe ich mal nachgeschaut, fast 20 spanische Trainer arbeiten in Europa oder weltweit in anerkannten Ligen.“

Unter anderem standen sich im Champions-League-Finale zuletzt Luis Enrique für Titelgewinner Paris Saint-Germain und Mikel Arteta als Coach des FC Arsenal gegenüber. In der Bundesliga ist in der kommenden Saison in Carles Martínez bei Bayer Leverkusen ein spanischer Coach aktiv – in der Premier League sind es gleich fünf.

Neben Arteta auch Unai Emery (Aston Villa), Xabi Alonso (FC Chelsea), Andoni Iraola (FC Liverpool) und Álvaro Arbeloa (FC Fulham). Die spanischen Spitzenklubs FC Barcelona und Real Madrid setzen in Hansi Flick und José Mourinho allerdings auf Coaches aus Deutschland und Portugal.