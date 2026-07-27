Deutscher Doppelpacker stiehlt Gündogan und Sané die Show

Conrad Fröhlich 27.07.2026 • 23:09 Uhr Lion Lauberbach brilliert für Venedig im Test gegen Galatasaray mit zwei Treffern, die Leroy Sané und Ilkay Gündogan aus nächster Nähe miterleben. Der Deutsche versenkt die favorisierten Türken nach seiner Einwechslung.

Bei seiner Einwechslung stand es noch 0:0 beim Testspiel zwischen Galatasaray und dem FC Venedig. Dann betrat Lion Lauberbach in der 62. Minute den Rasen und trug mit zwei Treffern zum 3:0-Sieg der Italiener einen entscheidenden Teil bei.

Nachdem Teamkollege John Yeboah Venedig in Führung gebracht hatte, sorgte Lauberbach vom Punkt für den zweiten Treffer der Italiener (75.). Eiskalt nagelte er das Spielgerät in die obere rechte Ecke und ließ Gala-Keeper Jankat Yilmaz nicht den Hauch einer Chance.

Ex-DFB-Kapitän Ilkay Gündogan wurde in der 45. Minute ausgewechselt und sah von der Bank aus, wie seinen Teamkollegen das Spiel aus den Händen glitt. Leroy Sané betrat vier Zeigerumdrehungen nach Lauberbachs Elfmetertreffer den Rasen des Hofmann Personal Stadions im österreichischen Linz.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit sorgte Lauberbach für den 3:0-Schlusspunkt. Der 1,94 Meter lange Stoßstürmer wurde halblinks im Sechzehner in Szene gesetzt, kontrollierte das Spielgerät und brachte es wuchtig wie präzise in der unteren rechten Ecke unter. Spätestens damit stahl er Sané, Gündogan und Co. endgültig die Show.

Lauberbach: Von Rot-Weiß Erfurt in die Serie A

Der 28 Jahre alte Stürmer hat im Fußballgeschäft bereits einiges erlebt und erfüllte sich mit dem Wechsel in die Serie A einen Traum. Nachdem er bei RW Erfurt 2017 in der 3. Liga sein Profi-Debüt gegeben hatte, zog es ihn nach einer Saison beim FSV Zwickau zu Holstein Kiel in die 2. Bundesliga.

Nach kurzem Gastspiel bei Hansa Rostock stieg er mit Eintracht Braunschweig 2022 in zweite Liga auf. Bei den Niedersachsen wuchs er zur Stammkraft und wagte 2023 den Schritt ins Ausland zum belgischen KV Mechelen. Von dort wechselte er nach Venedig und stieg mit den Italienern in die Serie A auf.