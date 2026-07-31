Trainer-Novum in Tschechiens Nationalmannschaft

SID 31.07.2026 • 14:53 Uhr Santi Denia ist der erste ausländische Nationaltrainer in der Verbandsgeschichte. Der bisher größte Erfolg als Trainer ist der Olympiasieg mit Spanien bei den Sommerspielen 2024.

Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM in Nordamerika setzt Tschechiens Fußball-Verband auf den Spanier Santi Denia als neuen Nationaltrainer. Wie der Verband am Freitag mitteilte, hat der 56-Jährige einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Eine Option könnte die Amtszeit verlängern. Denias bislang größter Erfolg als Trainer ist der Olympiasieg mit Spanien bei den Sommerspielen 2024.

Mit der Verpflichtung kommt es in Tschechien zu einer Premiere. Noch nie hatte ein ausländischer Trainer die Nationalmannschaft betreut. „Der tschechische Fußball blickt auf eine lange Tradition zurück, und es ist mir eine große Ehre, hier zu sein“, sagte Denia, der auf den entlassenen Miroslav Koubek folgt.

Ikone Nedved adelt Denia

Zuletzt war Denia bis Ende 2025 beim katarischen Erstligisten Al-Shahania SC tätig. Vor allem seine vorherigen Stationen haben die Tschechen überzeugt. „Denia verfügt über umfangreiche Erfahrung und unvergessliche Erfolge mit den spanischen Nationalmannschaften“, sagte die Fußball-Ikone Pavel Nedved, die beim Verband als Generalmanager tätig ist.