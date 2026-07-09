Ex-Hannoveraner Cherundolo übernimmt US-Team bei Olympia

SID 09.07.2026 • 19:37 Uhr Der 47-Jährige Steven Cherundolo coacht den US-Nachwuchs bei den Sommerspielen in Los Angeles.

Der langjährige Hannoveraner Steven Cherundolo soll die US-Fußballer bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles zum Erfolg führen. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte übernimmt der 47-Jährige die U23-Nationalmannschaft der USA. „Die Vereinigten Staaten bei den Olympischen Spielen zu vertreten, ist eine der größten Ehren im Sport, und ich bin dankbar für die Gelegenheit, dieses Team zu leiten“, wird Cherundolo in der Mitteilung zitiert.