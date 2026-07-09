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Ex-Hannoveraner Cherundolo übernimmt US-Team bei Olympia

Neuer Job für Cherundolo

Der 47-Jährige Steven Cherundolo coacht den US-Nachwuchs bei den Sommerspielen in Los Angeles.
Steven Cherundolo
Steven Cherundolo
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/SID/OMAR VEGA
SID
Der 47-Jährige Steven Cherundolo coacht den US-Nachwuchs bei den Sommerspielen in Los Angeles.

Der langjährige Hannoveraner Steven Cherundolo soll die US-Fußballer bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles zum Erfolg führen. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte übernimmt der 47-Jährige die U23-Nationalmannschaft der USA. „Die Vereinigten Staaten bei den Olympischen Spielen zu vertreten, ist eine der größten Ehren im Sport, und ich bin dankbar für die Gelegenheit, dieses Team zu leiten“, wird Cherundolo in der Mitteilung zitiert.

Er freut sich auf eine „spannende Gruppe von Spielern mit enormen Potenzial.“ Während seiner aktiven Karriere bestritt Cherundolo 87 Länderspiele und war bei den Weltmeisterschaften 2002, 2006 und 2010 dabei. Auf Vereinsebene spielte er 15 Saisons bei Hannover 96 und kam bis 2013 auf 415 Einsätze. Danach begann er seine Trainerkarriere, zuletzt trainierte er den Los Angeles FC bis zum Jahresende 2025.

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