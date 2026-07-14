Der Ex-Unioner Danilho Doekhi (28) setzt seine Karriere bei Lazio Rom fort. Wie der italienische Erstligist am Dienstag mitteilte, hat der Niederländer einen Dreijahresvertrag beim Team von Trainer Gennaro Gattuso unterschrieben.
Ex-Unioner unterschreibt bei Lazio
In 137 Einsätzen für Union erzielte Danilho Doekhi der kopfballstarke Innenverteidiger 16 Tore. Nun zieht es ihn nach Italien.
Wechselt nach Italien: Danilo Doekhi
© picture-alliance/BEAUTIFUL SPORTS/SID/Luciano Lima
Doekhi, der aus der Jugendabteilung von Ajax Amsterdam stammt, war 2022 von Vitesse Arnheim zu Union Berlin in die Fußball-Bundesliga gewechselt.
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In 137 Einsätzen für die Hauptstädter erzielte der kopfballstarke Innenverteidiger 16 Tore. Da er seinen Vertrag beim Bundesligisten nicht verlängert hatte, war Doekhi bereits im Mai offiziell verabschiedet worden.