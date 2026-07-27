Fußball-Oldie "King Kazu": Erstes Tor seit vier Jahren

SID 27.07.2026 • 05:51 Uhr Kazuyoshi Miura schlägt mal wieder zu und erzielt sein erstes Tor seit fast vier Jahren.

Alter schützt vor Toren nicht: „Fußball-Opa“ Kazuyoshi Miura hat erstmals seit fast vier Jahren wieder einen Treffer erzielt. Der 59-Jährige war beim 7:0 des japanischen Drittligisten Fukushima United in einem Qualifikationsspiel zum Kaiserpokal gegen den Iwaki Furukawa FC erfolgreich. „King Kazu“ verwertete in der 52. Minute im Strafraum eine Flanke zum zwischenzeitlichen 5:0.

Zuletzt war der frühere japanische Nationalspieler, der seine 41. (!) Profisaison bestreitet, im November 2022 erfolgreich. „Es war ein ziemliches Gewusel, aber entscheidend war, dass wir an den richtigen Stellen standen; ich denke also, wir haben uns gut positioniert“, sagte Miura.

„Ich wollte die Erwartungen aller erfüllen, auch die des Trainers, der mir die Möglichkeit gegeben hat, bis zu diesem Zeitpunkt zu spielen“, ergänzte er und betonte: „Vor allem hat es mich riesig gefreut, dass Spieler, Betreuer und Fans gemeinsam und voller Freude dieses eine Tor bejubeln konnten – selbst als wir bereits deutlich in Führung lagen.“

Miura gab 1986 sein Profidebüt beim brasilianischen Verein Santos und spielte zudem für Mannschaften in Italien, Kroatien, Australien und Portugal. Er trug maßgeblich dazu bei, den Fußball in Japan bekannt zu machen, als 1993 die Profiliga J-League ins Leben gerufen wurde. Sein Debüt für Japan gab er 1990, in 89 Länderspielen erzielte er 55 Tore.