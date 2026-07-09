Kanada: Müller trifft bei Pokal-Erfolg der Whitecaps

SID 09.07.2026 • 10:55 Uhr Vom WM-Spielfeldrand auf die Torschützenliste. Thomas Müller trifft nach Kurzeinsatz für Vancouver.

Einwechslung, Tor, Auswechslung: Ex-Nationalspieler Thomas Müller hat im Pokal-Viertelfinale der Canadian Championship beim 4:1-Erfolg seiner Vancouver Whitecaps gegen Cavalry FC zum zwischenzeitlichen 2:1 getroffen. Für den 36-Jährigen war das Spiel im kleinen Swangard Stadium schnell wieder beendet: Der 13-malige deutsche Meister wurde in der 46. Minute ein- und in der 72. wieder ausgewechselt.

Mit dem Sieg steht der Titelverteidiger mit einem Bein im Halbfinale, das Rückspiel findet am Montag statt. Der Pokalgewinn in der vergangenen Saison war Müllers erster Titel mit Vancouver. Im Finale hatten die Whitecaps den Stadtrivalen Vancouver FC mit 4:2 bezwungen, der Routinier traf damals zum 2:0 und steuerte eine Vorlage zum Sieg bei.

Für Müller kam es gerade gelegen, dass das Spiel in Vancouver ausgetragen wurde. Beim WM-Achtelfinale zwischen der Schweiz und Kolumbien, dass am Dienstag ebenfalls in Vancouver stattfand, hatten Müller und Jürgen Klopp noch wie gewohnt an der Seitenlinie gescherzt – eine lange Anreise blieb den Weltmeister von 2014 somit erspart.