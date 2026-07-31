Klopp-Erbe: Schmidt neuer „Head of Global Soccer“ bei RB

SID 31.07.2026 • 11:46 Uhr Der frühere Coach übernimmt die Stelle, die nach Klopps Ernennung zum Bundestrainer frei geworden war.

Red Bull hat einen Nachfolger für Jürgen Klopp gefunden: Roger Schmidt wird beim Brause-Giganten der neue „Head of Global Soccer“. Wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab, wird der frühere Trainer von Red Bull Salzburg zum 1. Oktober die Stelle übernehmen, die nach Klopps Ernennung zum Bundestrainer frei geworden war.

„Wir freuen uns sehr, Roger Schmidt wieder bei Red Bull willkommen zu heißen. Mit seiner umfangreichen Erfahrung, seiner fundierten Fußballkompetenz und seinem klaren Verständnis für unsere Philosophie ist er die richtige Person, um die sportliche Ausrichtung unseres globalen Fußballportfolios zu leiten“, sagte RB-Boss Oliver Mintzlaff.

Im Laufe seiner Karriere habe Schmidt sich „durch die Förderung junger Spieler und die Weiterentwicklung ihrer Karrieren einen Namen gemacht“, sagte Mintzlaff: „Bekannt für einen mutigen, hochintensiven Stil, der auf aggressivem Pressing und schnellem Angriffsspiel basiert, spiegelt Schmidts Philosophie zudem unsere Fußball-DNA wider.“

Mit seinem Engagement bei Red Bull wird Schmidt der Seitenlinie weiter fernbleiben. Nach seinen zahlreichen Trainerstationen, darunter in Salzburg, beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen oder dem portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon, hatte er im Oktober des vergangenen Jahres als globaler Fußballberater der japanischen J.League angeheuert. Erst Anfang Juli hatte der 59-Jährige dort seinen Vertrag bis 2027 verlängert.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und bin stolz darauf, zur Red Bull-Familie zurückzukehren“, sagte Schmidt: „Das globale Fußballportfolio von Red Bull ist wirklich einzigartig, ambitioniert und basiert auf einer klaren Philosophie: junge Talente zu fördern und gleichzeitig auf höchstem Niveau erfolgreich zu sein. Genau diese Kombination macht diese Chance für mich so spannend.“