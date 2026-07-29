"Mehr Sonne": Stefan Ortega wagt neues Abenteuer

SID 29.07.2026 • 16:48 Uhr Der 33 Jahre alte Torhüter wechselt zum griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus. Zuletzt war er der wertvollste Keeper ohne Vertrag.

Nach viereinhalb Jahren in England schlägt der deutsche Torhüter Stefan Ortega das nächste Kapitel im Ausland auf und schließt sich dem griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus an.

Die Verpflichtung des zuletzt vereinslos gewordenen 33-Jährigen gab Olympiakos am Mittwoch bekannt.

Einen Hinweis für die Fortsetzung seiner Karriere in wärmeren Gefilden hatte Ortega zuletzt selbst geliefert. „Vielleicht irgendwohin, wo es wärmer ist als in Manchester. Wir hätten nichts gegen etwas mehr Sonne“, sagte er im Interview mit 11Freunde über seine Zukunft.

Champions-League-Sieger mit Manchester City

Zuletzt stand er beim englischen Erstligisten Nottingham Forest für ein halbes Jahr zwischen den Pfosten. Zuvor war er vier Jahre bei Top-Klub Manchester City, wo er als Ersatzkeeper zu zwei Meisterschaftstitel und dem Triumph in der Champions League beitrug. 2022 war er vom damaligen Zweitligisten Arminia Bielefeld zu den Citizens und Starcoach Pep Guardiola gewechselt.