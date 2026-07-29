"Mehr Sonne": Stefan Ortega wagt neues Abenteuer

Nach viereinhalb Jahren in England schlägt der deutsche Torhüter Stefan Ortega das nächste Kapitel im Ausland auf und schließt sich dem griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus an.
Ortega wagt neues Abenteuer
Die Verpflichtung des zuletzt vereinslos gewordenen 33-Jährigen gab Olympiakos am Mittwoch bekannt.
Einen Hinweis für die Fortsetzung seiner Karriere in wärmeren Gefilden hatte Ortega zuletzt selbst geliefert. „Vielleicht irgendwohin, wo es wärmer ist als in Manchester. Wir hätten nichts gegen etwas mehr Sonne“, sagte er im Interview mit 11Freunde über seine Zukunft.
Champions-League-Sieger mit Manchester City
Zuletzt stand er beim englischen Erstligisten Nottingham Forest für ein halbes Jahr zwischen den Pfosten. Zuvor war er vier Jahre bei Top-Klub Manchester City, wo er als Ersatzkeeper zu zwei Meisterschaftstitel und dem Triumph in der Champions League beitrug. 2022 war er vom damaligen Zweitligisten Arminia Bielefeld zu den Citizens und Starcoach Pep Guardiola gewechselt.
Mit seinem neuen Verein könnte der gebürtige Hofgeismarer in der kommenden Saison auf City treffen. Der Zweite der abgelaufenen Saison in der griechischen Super League kann sich über die Qualifikationsrunde noch für die Königsklasse qualifizieren.