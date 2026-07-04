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MLS: Müllers Whitecaps geben Schonlau ab

MLS: Müllers Whitecaps geben Schonlau ab

Der deutsche Mitspieler von Thomas Müller verlässt den Klub nach nur einem Jahr.
Schonlau (l.) und Müller spielen nicht mehr zusammen
Schonlau (l.) und Müller spielen nicht mehr zusammen
© picture alliance/Sport Press Photo via ZUMA Press/SID/Amy Elle
SID
Der deutsche Mitspieler von Thomas Müller verlässt den Klub nach nur einem Jahr.

Der ehemalige HSV-Profi Sebastian Schonlau verlässt nach nur einem Jahr die Vancouver Whitecaps um Thomas Müller. Wie der Klub aus der Major League Soccer (MLS) am Freitag mitteilte, nutzt er eine Klausel, um den Vertrag des 31-Jährigen aufzulösen.

„Auch wenn es letztlich nicht so gelaufen ist, wie wir es uns alle erhofft hatten, war Sebastian ein durch und durch professioneller Spieler“, sagte Axel Schuster, Sportdirektor der Whitecaps: „Sein Charakter und sein Einsatz waren jeden Tag sichtbar. Wir sind Sebastian dankbar für sein Engagement während seiner Zeit bei uns.“

Während der gesamten Saison absolvierte Schonlau in der MLS lediglich ein einziges Spiel. Die meiste Zeit fiel er verletzungsbedingt aus. 2025 kam der Innenverteidiger vom Hamburger SV, wo er in vier Jahren in der zweiten Bundesliga 102-mal auf dem Platz gestanden hatte und das Kapitänsamt innehatte.

In der MLS dürfen alle Klubs pro Saison bei bis zu zwei Spielern mit einem garantierten Vertrag die Ausstiegsklausel nutzen.

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