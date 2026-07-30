Nach nur einem Spieltag! Dänen-Klub feuert Zorniger

SID 30.07.2026 • 11:13 Uhr Besondere Situation bei Odense BK: Trainer Alexander Zorniger wird nach nur einem Spieltag entlassen.

Alexander Zorniger ist nach nur einem Spieltag als Trainer des dänischen Fußball-Erstligisten Odense BK entlassen worden. Dem dreimaligen Meister und Zorniger sei es in Gesprächen „nicht gelungen, eine gemeinsame Ausrichtung für den Verein zu finden“, sagte Sportdirektor Troels Bech.

Odense war mit einem 0:1 bei Viborg FF in die Saison gestartet.

Der frühere Bundesliga-Trainer Zorniger hatte Odense im Juli 2025 übernommen und mit dem Aufsteiger am Saisonende Platz acht belegt. Der Vertrag des Schwaben, der zuvor die SpVgg Greuther Fürth trainiert hatte, lief noch bis 2028.

Zorniger: Zweite Station in Dänemark

Zorniger hatte bereits von 2016 bis 2019 bei Bröndby IF eine Mannschaft in der Superliga betreut und in der Saison 2017/18 den dänischen Pokal gewonnen.