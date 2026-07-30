Neuer Look! Marc Cucurella hat jetzt andere Frisur

Philipp Heinemann 30.07.2026 • 18:20 Uhr Marc Cucurella ist in Deutschland vor allem wegen eines Handspiels bekannt - und natürlich wegen seiner Frisur. Aktuell hat er aber einen neuen Look.

Marc Cucurella hat seine Ankündigung wahrgemacht und sich ein Tattoo vom Gesicht seines Nationaltrainers Luis de la Fuente stechen lassen – gleichzeitig entschied sich der spanische Weltmeister aber auch noch für eine weitere drastische Veränderung.

Wie der Starfriseur Sheldon Edwards auf Instagram zeigte, ist die auffällige Wuschel-Frisur des Spaniers zumindest für den Moment Geschichte: Cucurella trägt nun Braids.

„Ein frischer Look für den Weltmeister“, kommentierte Edwards sein Werk. Der grinsende Cucurella hielt dabei seinen linken Oberarm in die Kamera, auf dessen Rückseite nun ein Bild von de la Fuente prangt.

Das hat es mit Cucurellas Frisur auf sich

Ob Cucurella seinen neuen Style auf Dauer beibehält, ist offen. Wie er selbst einst erklärte, basiert seine ungewöhnliche Haarpracht nicht auf persönlicher Vorliebe.

Einst ließ sich der Neuzugang von Real Madrid die Haare wachsen, damit seine Mutter ihn auf dem Spielfeld erkennen konnte.