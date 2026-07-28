Neuer Nationaltrainer für Tunesien

SID 28.07.2026 • 21:32 Uhr Nach desaströser WM: Ex-Profi Moine Chaabani erhält einen Vierjahresvertrag.

Der tunesische Fußballverband hat Moine Chaabani offiziell zum neuen Nationaltrainer ernannt. Der Vertrag mit dem 45 Jahre alten ehemaligen Profi gelte für die kommenden vier Jahre, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der FTF. Mit der offiziellen Berufung war seit Tagen gerechnet worden, nachdem der marokkanische Erstligist RS Berkane, den Chaabani zuletzt trainiert hatte, dessen Wechsel nach Tunesien bereits angekündigt hatte.

Tunesien hatte bei der WM 2026 eine desaströse Vorrunde gespielt. Bereits nach dem 1:5 zum Auftakt gegen Schweden war Trainer Sabri Lamouchi gefeuert und auf die Schnelle Hervé Renard verpflichtet worden. Der Franzose trat nach einem 0:4 gegen Japan und einem 1:3 gegen die Niederlande in den weiteren Gruppenspielen und nur 18 Tagen Amtszeit schon wieder zurück.