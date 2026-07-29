Neymar bekräftigt Seleção-Aus: „Zeit ist vorbei“

SID 29.07.2026 • 15:01 Uhr Der 34 Jahre alte Rekordtotschütze macht nach 130 Einsätzen Schluss.

Nach seinem tränenreichen Abgang bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Superstar Neymar sein Karriereende in der brasilianischen Nationalmannschaft bekräftigt. „Meine Zeit in der Nationalmannschaft ist vorbei. Ich habe Geschichte geschrieben, ich war sehr glücklich, ich habe mein Blut, mein Leben gegeben, ich habe immer für die Seleção gekämpft und gerungen, aber jetzt will ich das nicht mehr“, sagte der 34 Jahre alte brasilianische Rekordtorschütze nach einem Pflichtspieleinsatz für den FC Santos gegenüber Medien.

Bei der zurückliegenden Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada war der von Verletzungen gebeutelte Neymar noch zum Einsatz gekommen, zwischenzeitlich hatte er knapp drei Jahre nicht mehr das Nationaltrikot getragen. Nach seiner auskurierten Wadenverletzung hatte ihn Trainer Carlo Ancelotti beim Achtelfinal-Aus gegen Norwegen eingesetzt, wo sein verwandelter Elfmeter bei der 1:2-Niederlage zu spät kam. Nach Spielschluss hatte Neymar bereits sein Karriereende in der Nationalmannschaft angekündigt.

Der frühere Profi des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain blickt auf eine beeindruckende Vita in der Nationalmannschaft zurück. In 130 Spielen kam er auf 80 Tore und übertraf damit sogar Legende Pelé, der mit 77 Toren auf Rang zwei folgt.

In der Rangliste mit den meisten Einsätzen liegt nur der frühere Verteidiger Cafu mit 143 Partien vor dem Offensivkünstler. Bei insgesamt drei Weltmeisterschaften lief Neymar auf. Die Nummer zehn führte den Rekordweltmeister letztlich aber nicht zum sechsten Stern. 2016 feierte er bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Goldmedaille, als die Gastgeber im Finale auch dank eines Freistoßtores von Neymar die DFB-Auswahl bezwangen.