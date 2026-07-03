Offiziell! Alter Bekannter wird neuer Trainer von Cristiano Ronaldo

Philipp Heinemann 03.07.2026 • 20:20 Uhr Ange Postecoglou unterschreibt in Saudi-Arabien bei Al-Nassr - und wird damit neuer Trainer von Superstar Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo bekommt nach der Weltmeisterschaft einen neuen Trainer: Der saudi-arabische Meister Al-Nassr hat die Verpflichtung von Ange Postecoglou bekannt gegeben.

Der Australier unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Neuer Ronaldo-Coach gewann überall Titel

Postecoglou beerbt den Portugiesen Jorge Jesus, dessen Vertrag jüngst ausgelaufen war. Zuletzt war der 60-Jährige als technischer Beobachter und Spielanalyst für die UEFA tätig. Davor trainierte er mehrere Teams in Großbritannien.

So stand Postecoglou bei Tottenham Hotspur, Nottingham Forest und auch Celtic Glasgow an der Linie.