Offiziell! Alter Bekannter wird neuer Trainer von Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo bekommt nach der Weltmeisterschaft einen neuen Trainer: Der saudi-arabische Meister Al-Nassr hat die Verpflichtung von Ange Postecoglou bekannt gegeben.
Offiziell: Neuer Trainer für Ronaldo
Ange Postecoglou unterschreibt in Saudi-Arabien bei Al-Nassr - und wird damit neuer Trainer von Superstar Cristiano Ronaldo.
Der Australier unterschrieb einen Zweijahresvertrag.
Neuer Ronaldo-Coach gewann überall Titel
Postecoglou beerbt den Portugiesen Jorge Jesus, dessen Vertrag jüngst ausgelaufen war. Zuletzt war der 60-Jährige als technischer Beobachter und Spielanalyst für die UEFA tätig. Davor trainierte er mehrere Teams in Großbritannien.
So stand Postecoglou bei Tottenham Hotspur, Nottingham Forest und auch Celtic Glasgow an der Linie.
Sein bisher größter Triumph war der Gewinn der Europa League mit den Spurs.