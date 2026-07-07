Gündogan setzt Zeichen gegen Rassismus

SID 07.07.2026 • 20:31 Uhr Ex-Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan setzt ein Zeichen gegen Diskriminierung und lädt ein betroffenes Kind zu einem Spiel seines Klubs Galatasaray Istanbul ein.

Der Fall von Frankreichs Superstar Kylian Mbappé ist das prominente Beispiel – Rassismus und Diskriminierung fangen jedoch bei den Kleinsten an. Ex-Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan setzt dagegen ein Zeichen und lädt ein betroffenes Kind zu einem Spiel seines Klubs Galatasaray Istanbul ein.

„Lass dich von Rassismus nicht unterkriegen – du bist genau richtig, wie du bist. Wir stehen an deiner Seite“, schrieb Gündogan unter einem Video in den sozialen Netzwerken, in dem eine Mutter von den Rassismus-Erfahrungen ihres Sohnes berichtete: „Ich habe gesehen, dass du großer Galatasaray-Fan bist. Im Fußball halten wir alle zusammen. Was hältst du davon, wenn du mich mal im RAMS Park in Istanbul besuchst?“

„Als Mutter zerreißt es mir das Herz“

Das Video, das in nicht einmal 24 Stunden fast 3,5 Millionen Aufrufe erhielt, zeigt ein Gespräch zwischen Aylin und ihrem Sohn, der davon berichtet, von anderen Kindern ausgeschlossen worden zu sein. Die Kinder hätten gesagt, er sei „anders“ und dürfe wegen seiner Hautfarbe nicht mitspielen.