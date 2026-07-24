Real Madrid: Mourinho-Ära beginnt mit Fehlschuss

SPORT1 24.07.2026 • 19:14 Uhr Real Madrid absolviert das erste Testspiel unter José Mourinho. Zu Beginn dürfen die Medien zusehen. Doch der Start läuft anders, als erhofft.

Real Madrid hat in der Vorbereitung erstmals die Türen für die Medien geöffnet. Die Mannschaft von José Mourinho absolvierte am Freitagnachmittag im Estadio Alfredo Di Stéfano eine Einheit im Rahmen eines Trainingsspiels gegen A.D. Alcorcón – 25 Minuten davon waren öffentlich. Dabei waren erste Eindrücke der neuen Mourinho-Ära zu sehen.

Im ersten Test stand zunächst Andriy Lunin im Tor. Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen und Álvaro Carreras bildeten die Viererkette. Im Mittelfeld spielten Eduardo Camavinga, Jorge Cestero und Arda Güler, vorne stürmten Franco Mastantuono, Gonzalo García und Nachwuchsspieler Gabri Valero.

Real Madrid: Güler verschießt Elfmeter

Gleich zu Beginn holte Mastantuono einen Elfmeter heraus, doch Güler scheiterte: Der Fluch vom Punkt begleitet Madrid also auch unter Mourinho weiter.

Der spanische Rekordmeister hatte die Vorbereitung am vergangenen Montag mit nur acht Profis begonnen: Lunin, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Mastantuono und García.

Ferland Mendy, Éder Militao und Rodrygo arbeiten weiter an ihren Comebacks, in den vergangenen Tagen stießen zudem Güler und Federico Valverde zur Gruppe. Von der Tribüne aus unterstützten Valverde und Militao am Freitag die Kollegen.