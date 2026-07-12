Reis neuer Trainer in Rasgrad

SID 12.07.2026 • 16:18 Uhr Der ehemalige Schalke- und Bochum-Trainer soll den entthronten Meister zurück in die Spur führen.

Die Reise durch Europa geht weiter: Wenige Monate nach seinem Aus in der Türkei hat der deutsche Trainer Thomas Reis in Bulgarien angeheuert. Der ehemalige Coach des VfL Bochum und von Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga soll den entthronten Dauermeister Ludogorez Rasgrad wieder an die nationale Spitze führen. Die Verpflichtung gab der Verein am Sonntag bekannt.