Die Reise durch Europa geht weiter: Wenige Monate nach seinem Aus in der Türkei hat der deutsche Trainer Thomas Reis in Bulgarien angeheuert. Der ehemalige Coach des VfL Bochum und von Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga soll den entthronten Dauermeister Ludogorez Rasgrad wieder an die nationale Spitze führen. Die Verpflichtung gab der Verein am Sonntag bekannt.
Reis neuer Trainer in Rasgrad
Der ehemalige Schalke- und Bochum-Trainer soll den entthronten Meister zurück in die Spur führen.
Thomas Reis übernimmt Job in Bulgarien
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Rasgrad hatte im Mai nach 14 Meisterschaften in Serie den Status als Primus in Bulgarien an Lewski Sofia verloren. Nach dem enttäuschenden dritten Platz musste Cheftrainer Per-Mathias Högmo gehen. Reis hatte zuletzt in der Türkei Samsunspor trainiert. Nachdem er den Verein im letzten Sommer überraschend auf Platz drei in der Liga und anschließend durch die Ligaphase der Conference League geführt hatte, war er dort im Februar entlassen worden.