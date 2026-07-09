Rúben Amorim gibt Fehler bei Manchester United zu

Conrad Fröhlich 09.07.2026 • 16:47 Uhr Manchester United erlebte unter Trainer Rúben Amorim eine desaströse Saison. Dafür entschuldigt sich der Portugiese nun und gesteht Fehler ein.

Nach einer schwachen Amtszeit bei Manchester United hat Trainer Rúben Amorim Fehler eingestanden und sich bei den Fans der Red Devils entschuldigt.

Amorim wurde im Januar bei Manchester United entlassen und am 16. Juni zum Cheftrainer von der AC Mailand ernannt. Bei seiner Vorstellung sprach er nun zum ersten Mal seit seiner Entlassung öffentlich zu den Fans des englischen Traditionsklubs.

„Es ist schwer, die Fehler zu erklären. Es ist schwer, über jeden einzelnen Fehler zu sprechen, aber ich habe (bei Manchester United, Anm. d. Red.) viel gelernt“, erklärte der Portugiese bei seiner Vorstellung und richtete sich danach persönlich an die Fans.

„Ich habe einige Fehler gemacht. Ich hatte damals keine Gelegenheit, mich bei den Fans von Manchester United zu verabschieden, und das tut mir leid. Ich bin wirklich stolz darauf, ein Jahr lang ihr Trainer gewesen zu sein, aber jetzt ist das ein anderes Kapitel“, schloss der Milan-Coach mit seiner Zeit auf der Insel ab.

Zugleich betonte der 41-Jährige, dass es nun für ihn darum gehe, aus diesen Fehlern zu lernen und „die richtigen Ansätze zu finden, um ein neues Niveau zu erreichen“.

Amorim scheiterte bei Manchester United

Vor seiner Zeit auf der Insel holte der Portugiese mit Sporting Lissabon zwei Liga-Titel und galt als eines der größten Trainertalente im europäischen Fußball. Mit vielen Vorschusslorbeeren kam Amorim für eine Ablöse von 11 Millionen Euro zu den Red Devils.

Den hohen Erwartungen konnte er dort nicht gerecht werden. Bei seiner Ankunft hatte Manchester United noch Anschluss an die Top Vier, rutschte durch hohe Leistungsschwankungen tabellarisch jedoch ab. Nach 14 Monaten im Amt wurde Amorim entlassen.