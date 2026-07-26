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Testspiel eskaliert! Schiedsrichterin bei Rudelbildung verletzt

Schiedsrichterin bei Test verletzt

Das Testspiel zwischen dem FC Metz und Fortuna Sittard gerät außer Kontrolle. Schiedsrichterin Mathilde Demoncay wird bei einer Rudelbildung verletzt.
Bei einem Testspiel in Frankreich wurde es hitzig
Bei einem Testspiel in Frankreich wurde es hitzig
© AFP/SID/JEAN CHRISTOPHE VERHAEGEN
SID
Das Testspiel zwischen dem FC Metz und Fortuna Sittard gerät außer Kontrolle. Schiedsrichterin Mathilde Demoncay wird bei einer Rudelbildung verletzt.

Bei einem Testspiel in Frankreich zwischen dem FC Metz und Fortuna Sittard ist bei einer Rudelbildung die Schiedsrichterin verletzt worden.

Als die französische Unparteiische der Partie in der 39. Minute eine Auseinandersetzung infolge eines Fouls schlichten wollte, wurde sie im Gerangel umgestoßen und fiel auf den Rasen.

Schiedsrichterin erleidet Gehirnerschütterung

Nach medizinischer Behandlung setzte Mathilde Demoncay das Spiel allerdings erst noch als Assistentin fort, doch nach der Pause ging es für die Unparteiische nicht mehr weiter. Laut Medienberichten erlitt sie eine leichte Gehirnerschütterung. Aufnahmen des Vorfalls verbreiteten sich in den Sozialen Medien.

Die Rudelbildung ereignete sich zudem genau vor einem Gebäude, an dem ein Banner mit der Botschaft hing: „Respektiere den Schiedsrichter“.

Einer der ursprünglichen Assistenten leitete in der zweiten Hälfte die Partie, laut ESPN sprang ein Zuschauer, der auch Amateur-Schiedsrichter ist, als Linienrichter ein.

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