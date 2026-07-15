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Traditionsklub stürzt komplett ab: Ex-Meister in 6. Liga verbannt!

Traditionsklub stürzt in 6. Liga ab

Der unfassbare Absturz von Girondins Bordeaux erfährt einen neuen Tiefpunkt. Der einstige französische Meister wird aus allen nationalen Ligen verbannt.
Der Absturz von Girondins Bordeaux geht immer weiter
Der Absturz von Girondins Bordeaux geht immer weiter
© IMAGO/Panoramic by PsnewZ
Philipp Heinemann
Der unfassbare Absturz von Girondins Bordeaux erfährt einen neuen Tiefpunkt. Der einstige französische Meister wird aus allen nationalen Ligen verbannt.

Der Absturz des Traditionsvereins Girondins Bordeaux geht ungebremst weiter. Der einstige französische Meister wurde aus allen nationalen Ligen verbannt.

Ein Einspruch vor der DNCG, der Finanzaufsicht des französischen Profifußballs, ist abgewiesen worden. Das ist gleichbedeutend mit dem Abstieg in die R1, einer Ansammlung regionaler Ligen, die das sechsthöchste Level im Ligasystem darstellen.

Bordeaux, das sechs Mal Meister der Ligue 1 war und 1996 im UEFA-Pokalfinale gegen den FC Bayern verlor, hätte 10 Millionen Euro aufbringen müssen, um die nun gefallene Entscheidung abzuwenden.

Viele große Namen spielten für Bordeaux

Laut der L’Equipe droht nun auch ein gerichtliches Liquidationsverfahren. Schon am Ende des Monats könnte die Insolvenz des Vereins verkündet werden.

Zuletzt war Bordeaux, ehemaliger Verein von Stars wie Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu oder Yoann Gourcuff, in der 4. Liga an den Start gegangen. Noch 2022 hatte der Klub in der ersten Liga gespielt, war dann aber abgestiegen.

Es folgte ein Zwangsabstieg in die 4. Liga wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten.

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