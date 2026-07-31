Trainer Faé und Elfenbeinküste gehen getrennte Wege

SID 31.07.2026 • 20:16 Uhr Der 42-Jährige hatte nach dem WM-Gruppenspiel gegen Deutschland (1:2) für Aufsehen gesorgt, als er Bastian Schweinsteiger attackierte.

Deutschlands Gruppengegner Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) hat einen Monat nach dem WM-Aus die Trennung von Nationaltrainer Emerse Faé bestätigt. Der auslaufende Vertrag mit dem 42-Jährigen werde nicht verlängert, teilte der nationale Verband am Freitag mit. Das afrikanische Team war bei der Endrunde im Sechzehntelfinale an Norwegen (1:2) gescheitert.

Faé hatte nach dem Gruppenspiel gegen Deutschland (1:2) für Aufsehen gesorgt, als er Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wegen dessen Aussagen über den afrikanischen Fußball attackierte. „Wir können es rassistisch nennen“, hatte Faé in Richtung Schweinsteiger gesagt, der in der ARD pauschal vom „afrikanischem Fußball“ gesprochen hatte, der „ein bisschen unorthodox“, „ein bisschen wild“ und „vielleicht auch manchmal nicht ganz so von der Taktik geprägt“ sei.