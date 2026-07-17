Visa verweigert: Liberia muss Test in USA absagen

SID 17.07.2026 • 22:35 Uhr Die Begegnung gegen den MLS-Klub Minnesota United fällt aus, weil mehrere Spieler und Offizielle keine Visa erhalten haben.

Liberias Fußball-Nationalmannschaft hat ein geplantes Freundschaftsspiel gegen das MLS-Team Minnesota United abgesagt. Mehreren Mitgliedern der Mannschaft und der offiziellen Delegation seien Visa für die Einreise in die USA verweigert worden, teilte das liberianische Sportministerium auf Facebook mit. Die Begegnung war für den 26. Juli in Saint Paul im Bundesstaat Minnesota geplant.

Es sei „unmöglich, die erforderliche Delegation zu stellen und die vertraglichen Verpflichtungen innerhalb des vereinbarten Zeitraums zu erfüllen“, hieß es weiter.

Die Absage erfolgt vor dem Hintergrund der restriktiven Visapolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump nur wenige Tage vor dem Ende der Weltmeisterschaft, während der vielen Fans die Einreise in die USA verweigert worden war.