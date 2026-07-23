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Zidane wohl als Deschamps-Nachfolger: Vorstellung am Dienstag

Dann wird Zidane vorgestellt

Frankreich stellt kommende Woche seinen neuen Nationaltrainer vor. Alles deutet darauf hin, dass Zinedine Zidane auf Didier Deschamps folgt.
Zinedine Zidane (m.) soll neuer Trainer Frankreichs werden
Zinedine Zidane (m.) soll neuer Trainer Frankreichs werden
© AFP/SID/FRANCK FIFE
SID
Frankreich stellt kommende Woche seinen neuen Nationaltrainer vor. Alles deutet darauf hin, dass Zinedine Zidane auf Didier Deschamps folgt.

Der französische Fußballverband FFF hat die Vorstellung des neuen Nationaltrainers für kommenden Dienstag angekündigt. Aller Voraussicht nach wird dann Zinedine Zidane um 11 Uhr auf dem Podium sitzen.

Der einstige Starspieler der Équipe Tricolore ist der ganz große Favorit auf die Nachfolge von Didier Deschamps und sich laut Medienberichten längst einig mit dem Verband.

Frankreich: Zidane soll im September starten

Deschamps hatte nach 14 Jahren als Nationaltrainer im Spiel um Platz drei bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika seinen letzten großen Auftritt, Frankreich verlor 4:6. Der 57-Jährige hatte sein Land 2018 zum Titelgewinn geführt.

Zidane soll am 1. September laut Informationen der Sportzeitung L’Equipe die neue Zeitrechnung bei Les Bleus starten. Dann soll der 54-Jährige – selbst Weltmeister und als Trainer drei Mal in Folge Champions-League-Sieger mit Real Madrid – das Amt antreten und Kylian Mbappé und Co. in eine erfolgreiche Zukunft führen. Das nächste Pflichtspiel steht am 25. September in der Türkei mit dem Start der UEFA Nations League an.

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