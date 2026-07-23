Zidane wohl als Deschamps-Nachfolger: Vorstellung am Dienstag

SID 23.07.2026 • 10:48 Uhr Frankreich stellt kommende Woche seinen neuen Nationaltrainer vor. Alles deutet darauf hin, dass Zinedine Zidane auf Didier Deschamps folgt.

Der französische Fußballverband FFF hat die Vorstellung des neuen Nationaltrainers für kommenden Dienstag angekündigt. Aller Voraussicht nach wird dann Zinedine Zidane um 11 Uhr auf dem Podium sitzen.

Der einstige Starspieler der Équipe Tricolore ist der ganz große Favorit auf die Nachfolge von Didier Deschamps und sich laut Medienberichten längst einig mit dem Verband.

Frankreich: Zidane soll im September starten

Deschamps hatte nach 14 Jahren als Nationaltrainer im Spiel um Platz drei bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika seinen letzten großen Auftritt, Frankreich verlor 4:6. Der 57-Jährige hatte sein Land 2018 zum Titelgewinn geführt.