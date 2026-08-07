Alexander Nübel sorgt für große Begeisterung

Felix Kunkel 07.08.2026 • 10:08 Uhr Alexander Nübel bleibt zum dritten Mal in Serie ohne Gegentor. Der deutsche Nationalkeeper sorgt für einen Wandel im Besiktas-Tor und wird von den Fans gefeiert.

Alexander Nübel setzt nach seinem Abschied vom VfB Stuttgart seine Erfolgsserie fort. In seinen ersten drei Pflichtspielen für Besiktas Istanbul blieb der Nationaltorhüter ohne Gegentor – und löst damit in seiner neuen sportlichen Heimat bereits große Begeisterung aus.

„Nübel sorgte bei Besiktas für Furore“, titelte die türkische Tageszeitung Sabah nach dem 1:0-Sieg bei Hradec Kralove im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League.

Mit mehreren starken Paraden hatte Nübel am Donnerstag entscheidenden Anteil am Auswärtserfolg. Nachdem Besiktas-Profi Kassoum Ouattara in der 71. Minute Gelb-Rot gesehen hatte, erhöhten die Hausherren den Druck und erspielten sich mehrere gute Chancen. Doch der 29 Jahre alte Keeper war in der Schlussphase wiederholt zur Stelle und strahlte darüber hinaus Sicherheit aus.

Nübel schwärmt: „Ein sehr gutes Verhältnis zu allen“

Nach dem Schlusspfiff erhielt Nübel Sonderapplaus von den mitgereisten Besiktas-Fans. Türkischen Medien zufolge skandierten die Anhänger sogar seinen Namen.

„Es ist ein tolles Gefühl. Ich habe seit meiner Ankunft ein sehr gutes Verhältnis zu allen. Ich möchte das auch so beibehalten“, erklärte Nübel laut türkischen Medien.

Über seine Zu-Null-Serie sei er „sehr froh“, fügte der Schlussmann an. Nach Angaben von Opta wehrte Nübel in seinen ersten drei Spielen für seinen neuen Klub insgesamt 13 Schüsse ab.

Nübels Einfluss ist bereits spürbar

Die heimische Presse erkennt durch Nübels Leistungen sogar bereits einen grundsätzlichen Wandel bei Besiktas.

„Jahrelang war die Torwartsituation eines der Hauptthemen bei Besiktas. Unzuverlässige Leistungen, simple Fehler, jeder Schuss, der aufs Tor kam, jagte den Fans einen Schrecken ein… Doch mit Nübels Ankunft ist bei den Fans erstmals seit Langem wieder das Gefühl aufgekommen, dass das Tor sicher steht“, urteilte Sabah.

Auch Cheftrainer Vincenzo Italiano hob Nübels Einfluss nach der Partie hervor: „Wenn man ein Gegentor kassiert, wird man angreifbarer und macht in der Verteidigung mehr Fehler. Ich bin sehr froh, dass das nicht passiert ist.“

Nübel war die vergangenen drei Jahre vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen und wechselte in diesem Sommer nach Istanbul. Bei Besiktas unterschrieb er einen Vertrag bis 2029.