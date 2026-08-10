Erstes PSG-Angebot für WM-Held abgelehnt!

SID 10.08.2026 • 17:33 Uhr Die Verhandlungen zwischen Paris Saint-Germain und dem spanischen Meister um den Stürmer, der Spanien zum WM-Titel schoss, laufen jedoch weiter.

Der Poker um Spaniens WM-Held Ferran Torres geht in die heiße Phase. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag von Torres‘ Klub FC Barcelona erfuhr, hat der spanische Meister ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain für den Stürmer abgelehnt.

„Die Verhandlungen zwischen Barça und PSG laufen weiter“, hieß es jedoch laut einer Quelle aus dem katalanischen Klub. Torres selbst hat nach Angaben mehrerer spanischer Medien bereits seine Zustimmung zu einem Wechsel nach Paris gegeben. „Ich habe einen Vertrag mit Barcelona, aber im Fußball weiß man nie“, sagte der 26-Jährige während der Saisonvorbereitung in den USA.

Barca stellt sich neu auf – mit WM-Held?

Torres hatte Spanien im WM-Finale gegen Argentinien Mitte Juli in der Verlängerung zum zweiten Titel geschossen. Er spielt seit einem Transfer für 55 Millionen Euro 2021 für Barcelona und erzielte in den vergangenen beiden Spielzeiten 40 Tore in 94 Pflichtspielen. Unter Trainer Hansi Flick wurde Torres regelmäßig als Ersatz für Robert Lewandowski eingesetzt.