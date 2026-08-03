Bis 2030: Pochettino bleibt Nationaltrainer der USA

SID 03.08.2026 • 15:47 Uhr Der Argentinier Mauricio Pochettino soll die USA zur WM in vier Jahren führen.

Mauricio Pochettino soll die US-amerikanische Fußball-Nationalmannschaft zur WM 2030 in Spanien, Portugal, Marokko und Südamerika führen. Wie US Soccer am Montag mitteilte, verlängerte der Argentinier seinen Vertrag um vier Jahre. Ursprünglich war sein Arbeitspapier mit dem Ende der Heim-WM ausgelaufen.

„Wir wissen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, um unsere klaren Ziele zu erreichen – darunter der Kampf um den Weltmeistertitel bei den Männern und das Bestreben, Fußball in jeder Gemeinde zur beliebtesten Sportart zu machen“, sagte JT Batson, CEO von US Soccer: „Ich freue mich riesig, dass Mauricio und sein Team entschlossen sind, gemeinsam mit uns allen die harte Arbeit zu leisten, die nötig ist, um diese Ziele zu verwirklichen.“

Pochettino übernahm das US-Team im September 2024. Bei der XXL-WM führte er den Gastgeber bis ins Achtelfinale, wo seine Mannschaft dann durch das 1:4 gegen Belgien ausschied.