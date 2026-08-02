Brandt nach Ajax-Wechsel: „Für mich der richtige Schritt“

SID 02.08.2026 • 06:06 Uhr Für Brandt steht am Donnerstag das erste Spiel mit Ajax an. In der Qualifikation zur Conference League kommt Shelbourne FC aus Irland nach Amsterdam.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Julian Brandt hat seinen Wechsel zu Ajax Amsterdam als „richtigen Schritt“ in ein „großartiges Projekt“ bezeichnet. In seinem ersten Interview für den niederländischen Rekordmeister betonte der 28-Jährige am Samstag, dass ihn insbesondere die Vision von Ajax‘ technischem Direktor Jordi Cruyff überzeugt habe.

„Als Jordi mir erklärt hat, was er in dieser Saison erreichen will, hat das bei mir so etwas wie einen Funken ausgelöst“, sagte Brandt. Ein zentrales Ziel sei es, nach drei Jahren ohne Meisterschaftstitel die niederländische Eredivisie zu gewinnen.

Trotz des Funkens nahm sich Brandt „bewusst Zeit, um eine gute Entscheidung zu treffen“ und darüber nachzudenken, was er wolle. Dabei erinnerte sich der Ex-Dortmunder auch an sein letztes Spiel in der Amsterdamer Arena: 2021 verlor er mit dem BVB in der Champions League mit 0:4 gegen Ajax. Die Atmosphäre in der Arena beschrieb er im Nachhinein als „verrückt“.

In den letzten Wochen hatte Brandt sich allein fit halten müssen, nachdem sein Vertrag beim BVB nicht verlängert worden war. „Es ist ehrlich gesagt ziemlich hart, wenn man alleine trainiert, und auch ein bisschen langweilig, wenn man keine Mitspieler hat, mit denen man spielen kann“, gestand er.