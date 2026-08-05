Celtic Glasgow: Teammanager O'Neill im Krankenhaus

SID 05.08.2026 • 19:26 Uhr Der nordirische Trainer unterzog sich einem "kleinen Eingriff".

Der schottische Fußballmeister Celtic Glasgow muss kurzfristig ohne seinen Teammanager Martin O’Neill auskommen. Wie der Klub am Mittwoch verkündete, befindet sich der 74-Jährige nach einem „kleinen Eingriff“ im Krankenhaus. Der Grund dafür wurde nicht genannt, aber „wir gehen davon aus, dass Martin in den nächsten ein bis zwei Tagen aus dem Krankenhaus entlassen wird.“

Noch am Montag hatte O’Neill beim erfolgreichen Saisonauftakt gegen den FC Dundee (1:0) an der Seitenlinie gestanden, auch beim nächsten Spiel von Celtic, am Sonntag beim FC Kilmarnock, soll der Nordire wieder dabei sein.

O’Neill führte Celtic dramatisch zur Meisterschaft

O’Neill hatte im Juni einen Einjahresvertrag unterzeichnet und wurde damit zum zweiten Mal zum festen Cheftrainer von Celtic ernannt, nachdem er in der vergangenen Saison bereits zweimal interimistisch das Amt übernommen hatte.