Erste Gegentore für Marc-André ter Stegen

SID 16.08.2026 • 19:03 Uhr Während Marc-André ter Stegen zwei Gegentreffer kassiert, bekommt Teamkollege Julian Brand nur einen Joker-Einsatz.

Die deutschen Legionäre Marc-André ter Stegen und Julian Brandt haben mit Ajax Amsterdam im zweiten Ligaspiel der noch jungen Saison einen Dämpfer kassiert.

In der Eredivisie trennten sich das Team aus der niederländischen Hauptstadt und der SC Heerenveen mit 2:2 (2:1) – die weiße Weste des 44-maligen deutschen Fußball-Nationaltorhüters ist damit schon wieder Geschichte.

Brandt, der in seinen ersten drei Spielen für Ajax bereits zwei Tore erzielt hatte, kam erst eine halbe Stunde vor Schluss von der Bank und spielte keine große Rolle.

Ter Stegen zur Stelle

Zuvor war Ajax auch ohne den Ex-Dortmunder zielstrebig und druckvoll aus der Kabine gekommen, der Führungstreffer für den Rekordmeister fiel bereits früh durch ein Eigentor von Torwart Bernt Klaverboer (7.). Der 17 Jahre alte Abdellah Ouazane erhöhte in der 33. Minute per Fernschuss.

Ter Stegen verhinderte wenig später zunächst gleich mehrfach den Anschlusstreffer von Heerenveen, den stark platzierten Schuss von Jacob Trenskow (45.) konnte der vom FC Barcelona gekommene Torhüter dann aber nicht abwehren. Ebenso chancenlos war ter Stegen beim Treffer aus kurzer Distanz vom eingewechselten Maxence Rivera (82.).