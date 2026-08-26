Der ungarische Ex-Nationalspieler Ákos Buzsáky wird vermisst. Das geht aus einer Suchmeldung der ungarischen Polizei hervor. Demnach ist der Aufenthaltsort des 44-Jährigen seit dem 18. August unbekannt.
Ex-Nationalspieler wird vermisst
Nach dem ehemaligen ungarischen Nationalspieler Ákos Buzsáky wird mit einer Vermisstenanzeige der Polizei gesucht. Auch ein Ex-Klub ist in Sorge.
Ákos Buzsáky spielte unter anderem für die Queens Park Rangers
© IMAGO/Shutterstock
Auch einer seiner ehemaligen Klubs, der englische Zweitligist Queens Park Rangers, befindet sich in Sorge um den früheren Mittelfeldspieler. „Wir alle beten dafür, dass er wohlbehalten gefunden wird“, schrieb der Verein beim Kurznachrichtendienst X.
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Buzsáky spielte in Ungarn, Portugal und England
Buzsáky bestritt während seiner aktiven Laufbahn 20 Länderspiele für Ungarn, dabei erzielte er zwei Tore. Sein Profidebüt feierte er bei MTK Budapest. 2002 wechselte er zum FC Porto.
2005 zog Buzsáky weiter nach England. Seine weiteren Stationen neben QPR waren Plymouth Argyle, der FC Portsmouth und der FC Barnsley.
2015 beendete er seine Karriere in seiner Heimat bei Ferencváros Budapest. Anschließend war er als TV-Experte und auch als Trainer tätig.