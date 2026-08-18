Weltmeister Vieira neuer Trainer Senegals – Neustart mit 50!

SID 18.08.2026 • 15:55 Uhr Patrick Vieira wird Trainer im Senegal. Der 50-Jährige tritt die Nachfolge von Pape Thiaw an, der nach der Weltmeisterschaft entlassen wurde.

Der französische Welt- und Europameister Patrick Vieira ist neuer Nationaltrainer seines Geburtslandes Senegal. Das teilte der Fußballverband des westafrikanischen Landes (FSF) am Dienstag mit. Der 50-Jährige tritt die Nachfolge von Pape Thiaw an, der nach der Weltmeisterschaft entlassen worden war.

Die FSF bezeichnete die Entscheidung als „eine strategische Wahl“. Die Ernennung des Weltmeisters von 1998 markiere „eine neue Etappe im Willen der FSF, eine technische Führung auf hohem Niveau einzurichten, die mit den sportlichen Ambitionen unseres Landes im Einklang steht“.

Vieira wurde in Senegals Hauptstadt Dakar geboren, zog im Alter von acht Jahren aber mit seiner Familie nach Frankreich und spielte seine gesamte internationale Karriere für die Europäer.

Viera erstmals Nationaltrainer

Nun übernimmt er erstmals eine Nationalmannschaft, nachdem er zuvor unter anderem den New York City FC (2016 bis 2018), Crystal Palace (2021 bis 2023) und zuletzt den CFC Genua (2024 bis 2025) trainiert hatte.