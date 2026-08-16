FC Barcelona: Karim Adeyemi feiert Tor-Premiere

Maximilian Huber 16.08.2026 • 17:56 Uhr Karim Adeyemi verbucht seinen ersten Treffer im Trikot des FC Barcelona. Der Offensivspieler schließt eiskalt ab.

Erfolgserlebnis für Karim Adeyemi! Der Offensivspieler hat sein erstes Tor für den FC Barcelona bejubelt. Adeyemi brachte die Katalanen beim 5:2-Testspielsieg gegen Basel in der 34. Minute mit 1:0 in Führung.

Der 24-Jährige war beim Gastspiel in der Schweiz von Raphinha in Szene gesetzt worden. Adeyemi kam im Basler Strafraum an den Ball, täuschte einen Schuss kurz an und traf aus zentraler Position mit links in die Maschen.

Adeyemi kam für 22 Millionen Euro aus Dortmund

Der ehemalige deutsche Nationalspieler war im Juli für rund 22 Millionen Euro Ablöse aus Dortmund nach Barcelona gewechselt. In Abwesenheit von Superstar Lamine Yamal, der sich zuletzt noch im WM-Urlaub befunden hatte, setzte Cheftrainer Hansi Flick den Deutschen in den Testspielen auf dem rechten Flügel ein.

Die Führung für die Katalanen sollte nicht besonders lange halten. Nachwuchstalent Jean Doucouré hatte für die Gastgeber noch vor dem Pausenpfiff den Ausgleich erzielt (43.).

Der erst 18 Jahre alte Hamza Abdelkarim brachte Barca nach der Pause aber wieder in Führung (49.). Adeyemi wurde in der 79. Minute ausgewechselt. Superstar Lamine Yamal, der in der 65. Minute eingewechselt wurde, erhöhte per Elfmeter auf 3:1 (81.).