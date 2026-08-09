Sensations-Coup: Fechtstar Bianchedi führt Italiens Männer-Team

SID 09.08.2026 • 09:40 Uhr Der italienische Fußballverband setzt bei seiner Neuaufstellung auf eine ungewöhnliche Personalie. Eine zweifache Olympiasiegerin übernimmt bei der Männer-Nationalmannschaft eine wichtige Rolle

Der italienische Fußballverband FIGC treibt seine Neuaufstellung weiter voran. Die zweimalige Fecht-Olympiasiegerin Diana Bianchedi wird Delegationsleiterin der Männer-Nationalmannschaft.

Das kündigte FIGC-Präsident Giovanni Malago in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport an. Damit übernimmt erstmals eine Frau ein Amt beim viermaligen Weltmeister.

Bianchedi leitet Italiens Sport-Revolution

Malago bezeichnete die Entscheidung als „kulturelle Revolution“. Bianchedi genieße internationales Ansehen und Glaubwürdigkeit und verfüge über einen umfangreichen sportlichen und akademischen Hintergrund.

Bianchedi hatte 1992 in Barcelona und 2000 in Sydney Florett-Teamgold gewonnen, zuletzt war sie Vizepräsidentin des Nationalen Olympischen Komitees Italiens. Die 56-Jährige ist ausgebildete Ärztin und hat unter anderem Management-Masterabschlüsse im Sportbereich.

Malago will Fußball neu vernetzen