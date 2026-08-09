Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
3. LIGA
TENNIS
DARTS
LEICHTATHLETIK-EM
SCHWIMM-EM
TOUR DE FRANCE
HANDBALL
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Sensations-Coup: Fechtstar Bianchedi führt Italiens Männer-Team

Italien wagt eine „Revolution“

Der italienische Fußballverband setzt bei seiner Neuaufstellung auf eine ungewöhnliche Personalie. Eine zweifache Olympiasiegerin übernimmt bei der Männer-Nationalmannschaft eine wichtige Rolle
Fecht-Olympiasiegerin Diana Bianchedi wird Delegationsleiterin der italienischen Männer-Nationalmannschaft
Fecht-Olympiasiegerin Diana Bianchedi wird Delegationsleiterin der italienischen Männer-Nationalmannschaft
© IMAGO/ZUMA Press
SID
Der italienische Fußballverband setzt bei seiner Neuaufstellung auf eine ungewöhnliche Personalie. Eine zweifache Olympiasiegerin übernimmt bei der Männer-Nationalmannschaft eine wichtige Rolle

Der italienische Fußballverband FIGC treibt seine Neuaufstellung weiter voran. Die zweimalige Fecht-Olympiasiegerin Diana Bianchedi wird Delegationsleiterin der Männer-Nationalmannschaft.

Das kündigte FIGC-Präsident Giovanni Malago in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport an. Damit übernimmt erstmals eine Frau ein Amt beim viermaligen Weltmeister.

Bianchedi leitet Italiens Sport-Revolution

Malago bezeichnete die Entscheidung als „kulturelle Revolution“. Bianchedi genieße internationales Ansehen und Glaubwürdigkeit und verfüge über einen umfangreichen sportlichen und akademischen Hintergrund.

Bianchedi hatte 1992 in Barcelona und 2000 in Sydney Florett-Teamgold gewonnen, zuletzt war sie Vizepräsidentin des Nationalen Olympischen Komitees Italiens. Die 56-Jährige ist ausgebildete Ärztin und hat unter anderem Management-Masterabschlüsse im Sportbereich.

Malago will Fußball neu vernetzen

Mit ihrer Ernennung wolle man den Dialog zwischen Fußball und dem übrigen Sport wiederbeleben, sagte Malago: „Es ist, als würde man den Fußball wieder ins Zentrum eines Dialogs mit dem Sport in seiner ganzen Breite stellen.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite