Früherer HSV-Trainer Zinnbauer geht in den Sudan

SID 09.08.2026 • 19:46 Uhr Der 56 Jahre alte Joe Zinnbauer nimmt den nächsten exotischen Job an.

Von Deutschland über Südafrika und Saudi-Arabien bis in den Sudan: Josef Zinnbauer (56) erweitert seine Trainerkarriere um ein weiteres Kapitel und übernimmt das Amt beim 31-maligen sudanesischen Fußball-Meister Al-Hilal.

Wie der Verein aus der Landeshauptstadt Khartum am Sonntag in den sozialen Netzwerken mitteilte, wird der frühere Coach des Hamburger SV bis 2028 verpflichtet.

„Ein neues Kapitel beginnt. Eine neue Vision. Eine neue Herausforderung“, schrieb Rekordmeister Al-Hilal bei Instagram: „Wir freuen uns darauf, gemeinsam Großes zu erreichen. Die Reise beginnt jetzt.“