Heftige Klatsche! Ex-Bayern-Juwel Paul Wanner geht mit Eindhoven unter

Lars Hinzberg 02.08.2026 • 21:56 Uhr Der PSV Eindhoven ist der Auftakt in die Pflichtspiel-Saison gründlich misslungen. Für den ehemaligen Bayern-Youngster Paul Wanner und seine Kollegen war es ein gebrauchter Tag.

Für die PSV Eindhoven und Paul Wanner hätte die neue Saison kaum schlechter starten können. Mit 0:4 verlor der niederländische Meister den Pflichtspielauftakt in der Johan Cruijff Schaal, dem niederländischen Supercup, gegen AZ Alkmaar.

Damit ging der erste Titel der Saison an den letztjährigen Pokalsieger. Für den österreichischen WM-Fahrer und einstigen DFB-Juniorennationalspieler Wanner gab es dagegen eine bittere Enttäuschung.

Großen Anteil an der Niederlage hatte der 20-Jährige allerdings nicht. Trainer Peter Bosz brachte den Youngster erst nach 63 Minuten beim Stand von 0:3 ins Spiel. In den Vordergrund spielen konnte sich das einstige Bayern-Juwel nicht mehr.

Ehemaliger FC-Bayern-Youngster Wanner verliert Supercup

Ein gebrauchter Tag für den Meister. Die Grundlage für die deutliche Niederlage legten die Eindhovener allerdings selbst. Schon nach neun Minuten gerieten die Gastgeber nach einem überharten Foul von Joey Veerman in Unterzahl. Der Mittelfeldspieler traf seinen Gegenspieler mit der offenen Sohle im Gesicht und durfte sich entsprechend frühzeitig auf den Weg unter die Dusche machen.

Alkmaar übernahm in der Folge die Spielkontrolle und stellte noch vor der Pause auf 1:0. Im zweiten Durchgang schien Eindhoven dann endgültig abgemeldet und drohte nach einem Doppelschlag in der 51. und 58. Minute komplett unter die Räder zu geraten. Auch die Einwechslung von Ruben van Bommel, Sohn von Mark van Bommel, änderte daran nichts.

Viel Bundesliga-Erfahrung bei Eindhoven

Der 21-Jährige bereitete zwar zwischenzeitlich das vermeintliche 1:3 vor, stand dabei allerdings sträflich im Abseits und der Treffer wurde deshalb einkassiert. Den Schlusspunkt setzte Ro-Zangelo Daal, der den Ex-Leverkusener Matej Kovar vom Punkt verlud und per Elfmeter den 0:4-Endstand aus Eindhovens Sicht besorgte.

Für Bundesliga-Fans bot die Partie unabhängig vom Ergebnis dennoch einen interessanten Abend. Neben Kovar und Wanner stand auch der Ex-Freiburger Kiliann Sildillia in Eindhovens Startelf. Und auch die Bank konnte sich mit Ivan Perisic, Ricardo Pepi und Alassane Plea sehen lassen.